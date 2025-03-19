Bakan Şimşek’ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor | A Haber’de çarpıcı yorumlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor" dedi. Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise A Haber'de piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin önemli detayları aktardı.