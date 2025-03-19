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Bakan Şimşek’ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor | A Haber’de çarpıcı yorumlar

Bakan Şimşek'ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor | A Haber'de çarpıcı yorumlar

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Giriş: 19.03.2025 12:32
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor" dedi. Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise A Haber'de piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin önemli detayları aktardı.
Bakan Şimşek’ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor | A Haber’de çarpıcı yorumlar
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