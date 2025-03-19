19 Mart 2025, Çarşamba
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Bakan Şimşek'ten piyasalara ilişkin ilk açıklama: Gereken yapılıyor | A Haber'de çarpıcı yorumlar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor" dedi. Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise A Haber'de piyasalardaki dalgalanmaya ilişkin önemli detayları aktardı.