28 Mayıs 2024, Salı
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Bakan Mehmet Şimşek: Sermaye girişleri beklentiyi aştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'in sorularını yanıtladı. Sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağladığını söyledi.