Bakan Mehmet Şimşek: Sermaye girişleri beklentiyi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'in sorularını yanıtladı. Sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağladığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN