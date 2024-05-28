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Bakan Mehmet Şimşek: Sermaye girişleri beklentiyi aştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 12:05
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'in sorularını yanıtladı. Sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirten Bakan Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağladığını söyledi.
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