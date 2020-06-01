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Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni dönem açıklaması

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Giriş: 01.06.2020 12:12
Güncelleme:01.06.2020 12:13
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme giriyoruz." dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk 'Havalimanı Salgın Sertifikası'nı İstanbul Havalimanı'na takdim ettik." dedi.

Ayrıca Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon Havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak." şeklinde konuştu.

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