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Bakan Fatih Dönmez: Abdülhamid Han Yörükler-1'de sondajına başladı

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Giriş: 17.08.2022 19:39
"Akdeniz'de yeni müjdelere kararlıyız" mesajıyla önemli bir gelişmeyi ilan eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı." dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı." dedi.

"AKDENİZ'DE YENİ MÜJDELERE KARARLIYIZ"

Bakan Dönmez, "Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

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