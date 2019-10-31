Bakan Berat Albayrak'tan Malatya'da müjde: 3 kamu bankamızla...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Albayrak, "Topyekün bir mücadele içindeyiz. Türkiye çok büyük saldırılara maruz kaldı." dedi. Dolar kuru hakkında konuşan Bakan Berat Albayrak, "Dolar 10 TL olacak diye milleti korkuttular. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi." mesajını verdi. Öte yandan Albayrak, Ekim ayında enflasyonun yüzde 8'i görebileceğini söyledi ve "İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız" dedi. Burada bir de müjde veren Berat Albayrak, "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." şeklinde konuştu. Albayrak "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Burada kritik açıklamalarda bulunan Berat Albayrak, enflasyon, dolar, Türkiye'nin büyüme süreci hakkında mesajlar verdi. Burada bir de müjde veren Berat Albayrak, "Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." dedi. Albayrak "Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar." şeklinde konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TOPYEKÜN BİR MÜCADELE İÇİNDEYİZ"

Son 6 yıldır ülkemize karşı devreye alınan tüm saldırıların bir alanı da ekonomi alanı. Üç ayrı terör örgütüyle mücadele eden tek ülke olduk. Bu alandaki mücadeleden korkmadık. Güçlendirmemiz gereken alanların hep farkındaydık. Özellikle ekonomi alanında verdiğimiz mücadele alanında Türkiye'de itibar suikastlerine karşı da mücadele verdik. Topyekün bir mücadele içindeyiz. Türkiye çok büyük saldırılara maruz kaldı.

"DOLAR 10 TL OLACAK DİYE MİLLETİ KORKUTTULAR"

Ekonomide mücadele verirken birileri algıyı başka yerlere çekmeye çalışıyor. Dolar 8 lira olacak dediler 10 lira olacak dediler. Operasyon yapmaya çalıştılar. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi. Ülkemize karşı yürütülen planın parçası olan bu kişiler itibar görmeye başladı. Toplumsal korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Bir dönem ağaç bahanesiyle ekonomi batacak diye yapılan operasyonlar başarısız oldu. Türkiye olarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık.

"EKİM AYINDA ENFLASYON YÜZDE 8'İ GÖREBİLİR"

Yeniden dengelenme vurgusu yaptık. Hedefimiz kapsamında çok ama çok önemli kazanımlar elde ettik. Enflasyon malumunuz ana mücadele alanlarının başında geldi. Enflasyonda tekrar tek haneli rakamları gördük. Enflasyonda hedefimizinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5 en önemli hedef olmalı. Ekim ayında enflasyonda yüzde 8'li seviyeleri görebiliriz.

"2019 YILINI POZİTİF BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalatçı firma sayısını geçti. Üç��ncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz. Türkiye olarak ithalatımızı azalttık, ihracatımızı artırdık. İnşallah 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. Birçok uluslararası kurum Türkiye ekonomisi küçülecek diyordu. IMF bile tahminlerini eksiden artıya doğru değiştirmeye başladı. Reel sektörü desteklemeye eskisinden daha çok gayret edeceğiz. Son 3 toplantıda yaklaşık yüzde 10'luk faiz indi. Yüzde 24'ten yüzde 14'lere geldik.

BAKAN ALBAYRAK'TAN İŞ DÜNYASINA MÜJDE

Bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5 en önemli hedef olmalı. Ekim ayında enflasyonda yüzde 8'li seviyeleri görebiliriz. Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalatçı firma sayısını geçti. Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz. Türkiye olarak ithalatımızı azalttık, ihracatımızı artırdık. 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. Birçok uluslararası kurum Türkiye ekonomisi küçülecek diyordu. IMF bile tahminlerini eksiden artıya doğru değiştirmeye başladı. Reel sektörü desteklemeye eskisinden daha çok gayret edeceğiz. Son 3 toplantıda yaklaşık yüzde 10'luk faiz indi. Yüzde 24'ten yüzde 14'lere geldik. İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz. Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak.

Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla rating oranlarına göre yüzde 13,00 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11,00 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar.

BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

Sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör devletinin tepesine çelik yumruğu indirdik.

Artık finansal kaynaklarımızı ithalatı desteklemek için kullanmayacağız. Türkiye'ye güvenenler kazandı, güvenmeyenler kaybetti.