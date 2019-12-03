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03.12.2019
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve %10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık." şeklinde açıklama yaptı.
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