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03.12.2019

Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve %10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık." şeklinde açıklama yaptı.

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