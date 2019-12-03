Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve %10,56 oldu. Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık." şeklinde açıklama yaptı.