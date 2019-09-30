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30.09.2019
Bakan Berat Albayrak’ın “Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız” mesajının anlamı ne? | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasına "Değişim başlıyor" dedik." ifadelerini kullandı. Albayrak, "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." dedi. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayında Bakan Albayrak'ın açıklamalarını yorumladı. Müderrisoğlu, "Yeni Ekonomi Programı'nda öne çıkan husus hangisi?” sorusunu yanıtladı. Öte yandan Müderrisoğlu, Bakan Albayrak’ın “Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." mesajının ne anlama geldiğini açıkladı.
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