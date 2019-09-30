30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.09.2019

Bakan Berat Albayrak’ın “Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız” mesajının anlamı ne? | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasına "Değişim başlıyor" dedik." ifadelerini kullandı. Albayrak, "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." dedi. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayında Bakan Albayrak'ın açıklamalarını yorumladı. Müderrisoğlu, "Yeni Ekonomi Programı'nda öne çıkan husus hangisi?” sorusunu yanıtladı. Öte yandan Müderrisoğlu, Bakan Albayrak’ın “Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız." mesajının ne anlama geldiğini açıkladı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Albayrak’ın dolar mesajı ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak’ın "dolar" mesajı ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak'tan İstanbul Finans Merkezi müjdesi
Bakan Albayrak'tan İstanbul Finans Merkezi müjdesi
Bakan Berat Albayrak’tan Yeni Ekonomi Programı Lansman Toplantısıda önemli açıklamalar
Bakan Berat Albayrak’tan "Yeni Ekonomi Programı Lansman Toplantısı"da önemli açıklamalar
Bakan Albayrak enflasyon hedefini açıkladı
Bakan Albayrak enflasyon hedefini açıkladı
Kamu bankalarından konut kredisi çekenlere müjde
Kamu bankalarından konut kredisi çekenlere müjde
Deprem sonrası o süre uzatıldı
Deprem sonrası o süre uzatıldı
Galatasaray'a derbi öncesi büyük şok! Sözleşme feshedildi
Galatasaray'a derbi öncesi büyük şok! Sözleşme feshedildi
1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında sona yaklaşılıyor
1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında sona yaklaşılıyor
EYT'lileri yakından ilgilendiren flaş gelişme
EYT'lileri yakından ilgilendiren flaş gelişme
Taşıt kredi faiz oranlarında indirim müjdesi
Taşıt kredi faiz oranlarında indirim müjdesi
Kamu bankalarından otomotive özel kredi
Kamu bankalarından otomotive özel kredi
Altın almalı mı satmalı mı?
Altın almalı mı satmalı mı?
Daha Fazla Video Göster