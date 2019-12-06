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06.12.2019

Bakan Berat Albayrak: Çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2020 için koyduğumuz yeni ekonomi programındaki hedefi 2019 yılının son çeyreğinde inşallah geçeceğiz. Bu şu demek, 2019 sonu itibarıyla artık yüzde 5'in üzerindeki büyümeyle ekonomide ve istihdamda çok daha iyi bir döneme hızla ilerliyoruz." dedi.

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