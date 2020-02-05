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05.02.2020

Bakan Albayrak'tan Elazığ ve Malatya'daki esnafa faizsiz kredi müjdesi |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

"50 BİN LİRAYA KADAR 5 YIL VADELİ VE FAİZSİZ..."

Bakan Albayrak, burada yaptığı açıklamada, "Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak." diyerek, "Halkbank, iki ilimizdeki esnafımızın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası, özellikle bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek." şeklinde konuştu.

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