Bakan Albayrak enflasyon hedefini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) Ankara'da kamuoyu ile paylaştı. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedeflerinin ise Bakan Albayrak, "2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 oldu" dedi. Ayrıca Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendiğini belirtti.