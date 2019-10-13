13 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.10.2019

Bakan açıkladı: 2 yılda 16 bin çocuk işçiye ulaştık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü belirterek, "Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık" dedi.

Sosyal diyaloga önem verdiklerini belirten Selçuk, sendikalaşma oranının istedikleri seviyede olmasa da geçen 17 yılda arttığını kaydetti. Bakan Selçuk, önümüzdeki günlerde sendikalarla belirli konularda özel odak grupları oluşturacaklarını vurguladı.

KADINLAR KOTALARI DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞTIRILMASIN
Kadınların toplumun yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların resim olmadığını söyledi. Bakan Selçuk, Biz kadınlar hak ettiğimiz ölçüde belirli noktalarda var olmak istiyoruz. Belirli kotaları doldurmak için kullanılmak istemiyoruz. Kadın her daim çalışıyor. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla performans sergileyerek, erkeklerle aynı pozisyona geliyor.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YÜZDE 3'ÜN ALTINDA
Bakan Selçuk, çocuk işçiliğinin ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu, ancak bahsedilen oranlarda olmadığını söyledi. Selçuk, Göstergeler, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü gösteriyor. Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık. Çocuk işçiliğine yönelik mücadeleyi, illerde valilerin eşleri yürütülüyor diye konuştu.

Son 17 yılda engelli hakları konusunda önemli gelişmeler yaşadıklarını belirten Bakan Selçuk, kamuda engelli istihdamının 10 kat arttığını aktardı. Yaşlanan nüfusun geleceğini planlamak gerektiğine dikkati çeken Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı bakım konusunda ileri düzeyde olan Japonya ile görüşmeler yaptıklarını anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tekirdağ'da doğalgaz rezervi bulundu
Tekirdağ'da doğalgaz rezervi bulundu
ABD Başkanı Trump'ın 'tehdit tweeti' piyasaları nasıl etkiledi?
ABD Başkanı Trump'ın 'tehdit tweeti' piyasaları nasıl etkiledi?
Emeklilere bin TL promosyon müjdesi
Emeklilere bin TL promosyon müjdesi
Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası Dolar TL ne kadar?
Trump'ın 'Türkiye' mesajı sonrası Dolar TL ne kadar?
MHP: CHP’nin politikaları Türkiye için tehdit
MHP: CHP’nin politikaları Türkiye için tehdit
Harekat mesajı piyasaları nasıl etkiledi?
Harekat mesajı piyasaları nasıl etkiledi?
Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması
Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması
Türkiye'nin enflasyon gerçeği!
Türkiye'nin enflasyon gerçeği!
Bakan Albayrak: Kamu bankaları yerli ekonomiyi...
Bakan Albayrak: Kamu bankaları yerli ekonomiyi...
Türkiye ABD ticari ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ABD ticari ilişkilerinde yeni dönem
Albayrak'tan Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin flaş açıklama
Albayrak'tan Gümrük Birliği güncellemesine ilişkin flaş açıklama
Sermaye piyasalarında hangi adımlar atıldı?
Sermaye piyasalarında hangi adımlar atıldı?
Daha Fazla Video Göster