Bakan açıkladı: 2 yılda 16 bin çocuk işçiye ulaştık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü belirterek, "Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık" dedi.

Sosyal diyaloga önem verdiklerini belirten Selçuk, sendikalaşma oranının istedikleri seviyede olmasa da geçen 17 yılda arttığını kaydetti. Bakan Selçuk, önümüzdeki günlerde sendikalarla belirli konularda özel odak grupları oluşturacaklarını vurguladı.



KADINLAR KOTALARI DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞTIRILMASIN

Kadınların toplumun yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların resim olmadığını söyledi. Bakan Selçuk, Biz kadınlar hak ettiğimiz ölçüde belirli noktalarda var olmak istiyoruz. Belirli kotaları doldurmak için kullanılmak istemiyoruz. Kadın her daim çalışıyor. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla performans sergileyerek, erkeklerle aynı pozisyona geliyor.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YÜZDE 3'ÜN ALTINDA

Bakan Selçuk, çocuk işçiliğinin ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu, ancak bahsedilen oranlarda olmadığını söyledi. Selçuk, Göstergeler, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü gösteriyor. Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık. Çocuk işçiliğine yönelik mücadeleyi, illerde valilerin eşleri yürütülüyor diye konuştu.

Son 17 yılda engelli hakları konusunda önemli gelişmeler yaşadıklarını belirten Bakan Selçuk, kamuda engelli istihdamının 10 kat arttığını aktardı. Yaşlanan nüfusun geleceğini planlamak gerektiğine dikkati çeken Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı bakım konusunda ileri düzeyde olan Japonya ile görüşmeler yaptıklarını anlattı.