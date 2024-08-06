Ayçiçek tarifesi yenilendi

Ticaret Bakanlığı, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında % 8, veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında % 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldığını açıkladı.

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