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Ayçiçek tarifesi yenilendi

Ayçiçek tarifesi yenilendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 08:50
Güncelleme:06.08.2024 08:50
Ticaret Bakanlığı, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında % 8, veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında % 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldığını açıkladı.
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Ayçiçek tarifesi yenilendi
Ayçiçek tarifesi yenilendi
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