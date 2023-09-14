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Avrupa'da enerji krizi endişesi! Opec petrol üretimini kıstı, fiyatlar tavan yaptı

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 12:02
Suudi Arabistan ve Rusya petrolde üretim kesinti kararlarını 2023 yılı sonuna kadar uzatacaklarını açıklarken, Avrupa'da yeniden enerji krizi endişesi baş gösterdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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