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Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 16:33
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
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