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Asya borsalarında ibre yukarı döndü! Çin ve Güney Kore’de sınırlı yükseliş

Asya borsalarında ibre yukarı döndü! Çin ve Güney Kore’de sınırlı yükseliş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 16:38
Haftanın ilk gününde piyasalarda yaşanan dalgalanma yerini sınırlı yükselişlere bıraktı. En hızlı yükseliş Japonya'da yaşandı. Japon borsasında yüzde 6,5'a varan artış oldu. Çin ve Güney Kore borsalarında da yükseliş vardı. Dün tatil olan Endonezya'da ise bugün yüzde 9'luk düşüş yaşandı.
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Asya borsalarında ibre yukarı döndü! Çin ve Güney Kore’de sınırlı yükseliş
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