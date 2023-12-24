24 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrette yeni zam ne kadar? Uzman isim A Haber'de oran verdi

Asgari ücrette yeni zam ne kadar? Uzman isim A Haber'de oran verdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2023 11:22
Asgari ücret zammı 2024 için ilk 2 toplantı geride kaldı. Yeni asgari ücret tutarı için gözler 3. toplantı tarihine çevrildi. Peki toplantı ne zaman olacak? Yapılacak zam için tahminler neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gülşen, "Bizim beklentimiz yüzde 50 yüzde 55 yüzde 60 bile olabilir." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrette yeni zam ne kadar? Oran verdi
Asgari ücrette yeni zam ne kadar? Oran verdi
Asgari ücret belli oluyor! 3. toplantı...
Asgari ücret belli oluyor! 3. toplantı...
Asgari ücrette karar zamanı!
Asgari ücrette karar zamanı!
İYİ eriyor! İşte istifa eden isimler...
İYİ eriyor! İşte istifa eden isimler...
Husi saldırıları petrolü vurdu!
Husi saldırıları petrolü vurdu!
Bakan Şimşek’ten büyüme mesajı!
Bakan Şimşek'ten büyüme mesajı!
Sivas’ta yapıldı! Türkiye’de bir ilk
Sivas'ta yapıldı! Türkiye’de bir ilk
Ev sahibi ara zam isteyebilir mi?
Ev sahibi ara zam isteyebilir mi?
Her damlasında şehir ismi!
Her damlasında şehir ismi!
Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor!
Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor!
Gram için tarih verdi: Zirveleri göreceğiz
Gram için tarih verdi: Zirveleri göreceğiz
’’Enflasyon ivme kaybediyor’’
''Enflasyon ivme kaybediyor''
Daha Fazla Video Göster