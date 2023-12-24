Asgari ücrette yeni zam ne kadar? Uzman isim A Haber'de oran verdi

Asgari ücret zammı 2024 için ilk 2 toplantı geride kaldı. Yeni asgari ücret tutarı için gözler 3. toplantı tarihine çevrildi. Peki toplantı ne zaman olacak? Yapılacak zam için tahminler neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gülşen, "Bizim beklentimiz yüzde 50 yüzde 55 yüzde 60 bile olabilir." dedi.

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