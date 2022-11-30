Asgari ücrette ilk toplantı yarın! Kendisi asgari etkisi azami

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretle ilgili ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK Başkanları ile bir araya gelecek. Asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 4 parametre belirleyici olacak. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte yeni yılda işsizlik maaşı artacak, asgari ücretlinin kıdem ve ihbarı yükselecek ve rapor paraları artacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan anlatırken gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

KENDİSİ ASGARİ ETKİSİ AZAMİ

*İşsizlik maaşı artacak

*Asgari ücretlinin kıdem ve ihbarı yükselecek

*Rapor paraları artacak

*Annelerin iş görmezlik ödeneği artacak

*İŞKUR yarı zamanlı ödeme artacak

*Sosyal yardımlardan yararlanma kolaylaşacak

*SSK primleri artacak

*Borçlanma miktarları yükselecek

*GSS primleri artacak