30 Kasım 2022, Çarşamba
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Asgari ücrette ilk toplantı yarın! Kendisi asgari etkisi azami
Yeni yılda uygulanacak asgari ücretle ilgili ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK Başkanları ile bir araya gelecek. Asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 4 parametre belirleyici olacak. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte yeni yılda işsizlik maaşı artacak, asgari ücretlinin kıdem ve ihbarı yükselecek ve rapor paraları artacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan anlatırken gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
KENDİSİ ASGARİ ETKİSİ AZAMİ
*İşsizlik maaşı artacak
*Asgari ücretlinin kıdem ve ihbarı yükselecek
*Rapor paraları artacak
*Annelerin iş görmezlik ödeneği artacak
*İŞKUR yarı zamanlı ödeme artacak
*Sosyal yardımlardan yararlanma kolaylaşacak
*SSK primleri artacak
*Borçlanma miktarları yükselecek
*GSS primleri artacak