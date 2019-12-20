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20.12.2019

Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında son dakika gelişmesi yaşandı. İşçi sendikaları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bu yıl ilk kez bir araya gelip teklif sundu. Üç işçi sendikasının sunduğu teklif ise 2 bin 578 lira... Peki 2020 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında son dakika gelişmesi yaşandı. İşçi sendikaları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bu yıl ilk kez bir araya gelip teklif sundu. Üç işçi sendikasının sunduğu teklif ise 2 bin 578 lira... Peki 2020 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

Son dakika: 2020 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Canlı yayında rakam açıkladı |Video 2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? CANLI YAYINDA RAKAM AÇIKLADI |VİDEO

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