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20.12.2019
Asgari ücret zammında son dakika gelişmesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında son dakika gelişmesi yaşandı. İşçi sendikaları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bu yıl ilk kez bir araya gelip teklif sundu. Üç işçi sendikasının sunduğu teklif ise 2 bin 578 lira... Peki 2020 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında son dakika gelişmesi yaşandı. İşçi sendikaları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bu yıl ilk kez bir araya gelip teklif sundu. Üç işçi sendikasının sunduğu teklif ise 2 bin 578 lira... Peki 2020 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.
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