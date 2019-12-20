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20.12.2019

Son dakika: 2020 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Canlı yayında rakam açıkladı |Video

Hafta içi her gün Erkan Tan'ın sunumuyla ekrana gelen "Sabah Ajansı" programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2020 yılı asgari ücret tahminiyle ilgili ilk kez rakam açıkladı. Erdem, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in ilk kez bir araya gelip rakam açıklayacaklarını ifade etti. Kendi beklentilerinin ise asgari ücretin 2.400 TL civarında olabileceğini söyledi.

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