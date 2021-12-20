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Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret yasası Meclis’te! İşte 10 soruda yeni asgari ücret ve yasa | AGİ nasıl hesaplanır?

Asgari ücret yasası Meclis’te! İşte 10 soruda yeni asgari ücret ve yasa | AGİ nasıl hesaplanır?

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Giriş: 20.12.2021 09:52
Asgari ücretin üzerindeki maaşta AGİ olacak mı? Asgari ücret hangi tarihte hesaplara yatacak? Brüt artışın daha az olması ne anlama geliyor? Vergi dilimleri nasıl tespit edilecek? Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır? Evli, çocuklu asgari ücretliye AGİ var mı? Memurlar için AGİ nasıl ödenecek?

10 SORUDA YENİ ASGARİ ÜCRET VE YASA
- ASGARİ ÜCRET HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATACAK?
- BRÜT RAKAMDAKİ ARTIŞIN DAHA AZ OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?
- BRÜT MAAŞ İLE ANLAŞANLAR İÇİN VERGİ KAZANCI NASIL OLACAK?
- ASGARİ ÜCRET ÜSTÜNDE MAAŞ ALANLARIN VERGİ DİLİMLERİ NASIL TESPİT EDİLECEK?

- ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDEKİ MAAŞLARDA AGİ OLACAK MI?
- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANACAK?
- EVLİ, ÇOCUKLU ASGARİ ÜCRETLİYE AGİ VAR MI?
- MEMURLAR İÇİN AGİ NASIL ÖDENECEK?
- APARTMAN GÖREVLİLERİ İÇİN AYRI ASGARİ ÜCRET HESAPLANACAK MI?
- İŞVERENE DESTEK YOK DENİYOR BU DOĞRU MU?

ÇALIŞANA AGİ MÜJDESİ
AGİ NASIL HESAPLANIR?
BEKAR İŞÇİ İÇİN AGİ HESABI
- BRÜT ASGARİ ÜCRET: 5004 TL
- YILLIK TOPLAM BRÜT ÜCRET: 5004 X 12 = 60.048
- İŞÇİNİN KENDİSİ İÇİN ORAN: 60.048 X %50 = 30.024
- GELİR VERGİSİ İÇİN İADE TUTARI: 30.024 X %15 = 4.503,60
- 1 AYLIK AGİ MİKTARI: 4.503,6 / 12= 375,30 TL


AGİ ORANLARI
- İŞÇİNİN KENDİSİ İÇİN %50
- ÇALIŞMAYAN EŞİ İÇİN %10
- 2 ÇOCUĞUN HER BİRİ İÇİN %7,5
- 3. ÇOCUK İÇİN %10
- SONRAKİ HER ÇOCUK İÇİN %5


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
2021 (TL) 2022 (TL)
BEKAR 268,31 375,30
EŞİ ÇALIŞMAYAN, ÇOCUKSUZ 321,97 450,36
EŞİ ÇALIŞMAYAN, 1 ÇOCUKLU 362,22 506,65
EŞİ ÇALIŞMAYAN, 2 ÇOCUKLU 402,46 562,95
EŞİ ÇALIŞMAYAN, 3 ÇOCUKLU 456,13 638,01
EŞİ ÇALIŞAN, ÇOCUKSUZ 268,31 375,30
EŞİ ÇALIŞAN, 1 ÇOCUKLU 308,55 431,59
EŞİ ÇALIŞAN, 2 ÇOCUKLU 348,80 487,89
EŞİ ÇALIŞAN, 3 ÇOCUKLU 402,46 562,95

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