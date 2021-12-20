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Asgari ücret yasası Meclis’te! İşte 10 soruda yeni asgari ücret ve yasa | AGİ nasıl hesaplanır?
10 SORUDA YENİ ASGARİ ÜCRET VE YASA
- ASGARİ ÜCRET HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATACAK?
- BRÜT RAKAMDAKİ ARTIŞIN DAHA AZ OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?
- BRÜT MAAŞ İLE ANLAŞANLAR İÇİN VERGİ KAZANCI NASIL OLACAK?
- ASGARİ ÜCRET ÜSTÜNDE MAAŞ ALANLARIN VERGİ DİLİMLERİ NASIL TESPİT EDİLECEK?
- ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDEKİ MAAŞLARDA AGİ OLACAK MI?
- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANACAK?
- EVLİ, ÇOCUKLU ASGARİ ÜCRETLİYE AGİ VAR MI?
- MEMURLAR İÇİN AGİ NASIL ÖDENECEK?
- APARTMAN GÖREVLİLERİ İÇİN AYRI ASGARİ ÜCRET HESAPLANACAK MI?
- İŞVERENE DESTEK YOK DENİYOR BU DOĞRU MU?
ÇALIŞANA AGİ MÜJDESİ
AGİ NASIL HESAPLANIR?
BEKAR İŞÇİ İÇİN AGİ HESABI
- BRÜT ASGARİ ÜCRET: 5004 TL
- YILLIK TOPLAM BRÜT ÜCRET: 5004 X 12 = 60.048
- İŞÇİNİN KENDİSİ İÇİN ORAN: 60.048 X %50 = 30.024
- GELİR VERGİSİ İÇİN İADE TUTARI: 30.024 X %15 = 4.503,60
- 1 AYLIK AGİ MİKTARI: 4.503,6 / 12= 375,30 TL
AGİ ORANLARI
- İŞÇİNİN KENDİSİ İÇİN %50
- ÇALIŞMAYAN EŞİ İÇİN %10
- 2 ÇOCUĞUN HER BİRİ İÇİN %7,5
- 3. ÇOCUK İÇİN %10
- SONRAKİ HER ÇOCUK İÇİN %5
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
2021 (TL) 2022 (TL)
BEKAR 268,31 375,30
EŞİ ÇALIŞMAYAN, ÇOCUKSUZ 321,97 450,36
EŞİ ÇALIŞMAYAN, 1 ÇOCUKLU 362,22 506,65
EŞİ ÇALIŞMAYAN, 2 ÇOCUKLU 402,46 562,95
EŞİ ÇALIŞMAYAN, 3 ÇOCUKLU 456,13 638,01
EŞİ ÇALIŞAN, ÇOCUKSUZ 268,31 375,30
EŞİ ÇALIŞAN, 1 ÇOCUKLU 308,55 431,59
EŞİ ÇALIŞAN, 2 ÇOCUKLU 348,80 487,89
EŞİ ÇALIŞAN, 3 ÇOCUKLU 402,46 562,95