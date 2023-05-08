08 Mayıs 2023, Pazartesi
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Asgari ücret, refah payı, emekli ve memur zammı temmuz ayında
Başkan Erdoğan'dan çalışan ve emeklileri temmuzda zam yapılacağını açıkladı. Temmuzda asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak?Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Ekonomist Muhammed Bayram konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.