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Asgari ücret, refah payı, emekli ve memur zammı temmuz ayında

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 14:12
Başkan Erdoğan'dan çalışan ve emeklileri temmuzda zam yapılacağını açıkladı. Temmuzda asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak?Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Ekonomist Muhammed Bayram konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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