Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı belli dolu mu? 2022 asgari ücreti son dakika gelişmeleri…

Milyonların gözü bugün yapılacak asgari ücret toplantısında. Tarafların 3. kez oturacağı masada rakamlar netlik kazanacak. Asgari ücret zammı için ilk toplantıda 3500-4000 TL arasında rakamlar konuşulmuştu. 7 Aralık'ta gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından gözler bugüne çevrildi. 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da başlayan asgari ücreti belirleme toplantısında, tarafların anlaşması durumunda 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin tutarı resmen açıklanmış olacak. Ayrıca, asgari ücretle birlikte belirlenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) üzerindeki vergi yükünün azaltılması. Konuyla ilgili bir son dakika formülü masada. Asgari ücreti belirleme komisyonunun 3. toplantısında işçi tarafı ve iş veren kesimi arasında bir anlaşma sağlanamadı ve 2022 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücret 4. toplantıya kaldı. Öte yandan 4. toplantı için henüz bir tarih belirlenemedi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. TÜRK-İŞ ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor TÜRK-İŞ tarafından. TİSK 3100 olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ 3900 liranın altına düşmez diyor. İşte 2022 asgari ücretle ilgili milyonların merakla beklediği haberin detayları..

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