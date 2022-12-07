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Asgari ücret ne kadar olacak? İşçi ve işveren kesimi ne talep ediyor? Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 14:20
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başladı. Komisyonda işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatırıyor. Sosyal Güvelik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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