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ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR! Takvim belirlenecek | 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 29.11.2022 09:38
Milyonların merakla beklediği asgari ücret... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ ve TİSK başkanları ile bir araya gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi aktardı.
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