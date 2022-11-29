ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR! Takvim belirlenecek | 2023 asgari ücreti ne kadar olacak?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret... Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ ve TİSK başkanları ile bir araya gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi aktardı.

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