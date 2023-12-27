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Asgari ücret kime nasıl yansıyacak? 2024 işsizlik maaşı, sigorta primi, BES, sosyal yardım…

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Giriş: 27.12.2023 23:48
2024 yılına günler kala sosyal yardım alan vatandaşlar, asgari ücret ve sosyal yardım ödemelerindeki artışları merak ediyor. 2024 yılının sosyal yardım ödemeleri ve asgari ücret için beklenen zam oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Başkan Erdoğan ile bir görüşme yapıldı. Peki, Sosyal yardım paraları ne kadar oldu? 2024 zamlı yeni sosyal yardım ödeme miktarları kaç TL? Peki, 17 bin 2 Türk lirası yeni asgari ücret kime nasıl yansıyacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında son tabloyu grafik üzerinde açıkladı.
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