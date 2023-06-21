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Asgari ücret ile neler değişecek? Stajyer ücreti… İş görmezlik ödeneği… Kıdem tazminatı…

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 09:41
2023'ün ikinci yarısında asgari ücrete yüzde 34 artış yapıldı. Asgari ücret net 11 bin 402 TL. Son ara zam ile 1 yılda asgari ücret yüzde 107 artmış oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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