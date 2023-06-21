21 Haziran 2023, Çarşamba
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Asgari ücret ile neler değişecek? Stajyer ücreti… İş görmezlik ödeneği… Kıdem tazminatı…
2023'ün ikinci yarısında asgari ücrete yüzde 34 artış yapıldı. Asgari ücret net 11 bin 402 TL. Son ara zam ile 1 yılda asgari ücret yüzde 107 artmış oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.