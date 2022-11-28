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Asgari ücret için maraton başlıyor! Ne zaman açıklanacak? İlk toplantı için tarih...

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Giriş: 28.11.2022 18:53
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete 2023 yılı başında yapılacak olan zam miktarına ilişkin ilk toplantı Aralık ayında yapılacak. Komisyonun yapacağı dördüncü toplantının ardından yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor. İşte detaylar...
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