ASGARİ ÜCRET belli oluyor! Asgari ücret zammı ne olacak? 3. toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu daha önce iki kez toplanmıştı. 3. toplantı ne zaman? Hem bu konuyu hem de 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifine dair detayları A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.

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