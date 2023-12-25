25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları ASGARİ ÜCRET belli oluyor! Asgari ücret zammı ne olacak? 3. toplantı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET belli oluyor! Asgari ücret zammı ne olacak? 3. toplantı ne zaman?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 08:56
Asgari Ücret Tespit Komisyonu daha önce iki kez toplanmıştı. 3. toplantı ne zaman? Hem bu konuyu hem de 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifine dair detayları A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret belli oluyor!
Asgari ücret belli oluyor!
Asgari ücret zammı ne olacak?
Asgari ücret zammı ne olacak?
Asgari ücrette yeni zam ne kadar? Oran verdi
Asgari ücrette yeni zam ne kadar? Oran verdi
Asgari ücret belli oluyor! 3. toplantı...
Asgari ücret belli oluyor! 3. toplantı...
Asgari ücrette karar zamanı!
Asgari ücrette karar zamanı!
İYİ eriyor! İşte istifa eden isimler...
İYİ eriyor! İşte istifa eden isimler...
Husi saldırıları petrolü vurdu!
Husi saldırıları petrolü vurdu!
Bakan Şimşek’ten büyüme mesajı!
Bakan Şimşek'ten büyüme mesajı!
Sivas’ta yapıldı! Türkiye’de bir ilk
Sivas'ta yapıldı! Türkiye’de bir ilk
Ev sahibi ara zam isteyebilir mi?
Ev sahibi ara zam isteyebilir mi?
Her damlasında şehir ismi!
Her damlasında şehir ismi!
Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor!
Tarımsal destek ödemeleri yatırılıyor!
Daha Fazla Video Göster