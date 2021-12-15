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Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kaç para? Asgari ücret ne olacak?

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 11:19
Milyonlarca insanın açıklanmasını beklediği asgari ücret kaç para olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar heyecanla beklerken gözler 4. toplantının ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki rakamlar ne zaman açıklanacak? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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