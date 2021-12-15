15 Aralık 2021, Çarşamba
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Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kaç para? Asgari ücret ne olacak?
Milyonlarca insanın açıklanmasını beklediği asgari ücret kaç para olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar heyecanla beklerken gözler 4. toplantının ne zaman yapılacağına çevrildi. Peki rakamlar ne zaman açıklanacak? Ankara'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.