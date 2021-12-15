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Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret kaç para? Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücrete prim dopingi olacak mı?

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 09:58
Milyonlarca insanını açıklanmasını heyecanla beklediği asgari ücrette son viraja girildi. Rakamlar konusunda anlaşma sağlandığını ifade eden Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete nasıl prim dopingi yapılacağını anlattı. Faruk Erdem, vergi ve prim desteği ile 850 TL bir destek sağlanacağını geçen hafta telaffuz ettiği 3 bin 900 TL ve 4 bin 90 TL arasındaki rakamın kısa zamanda açıklanabileceğini söyledi.
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