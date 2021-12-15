15 Aralık 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret kaç para? Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücrete prim dopingi olacak mı?
Milyonlarca insanını açıklanmasını heyecanla beklediği asgari ücrette son viraja girildi. Rakamlar konusunda anlaşma sağlandığını ifade eden Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücrete nasıl prim dopingi yapılacağını anlattı. Faruk Erdem, vergi ve prim desteği ile 850 TL bir destek sağlanacağını geçen hafta telaffuz ettiği 3 bin 900 TL ve 4 bin 90 TL arasındaki rakamın kısa zamanda açıklanabileceğini söyledi.