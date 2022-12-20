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Asgari ücret 9 bin TL olur mu? AK Parti MKYK üyesi Resul Kurt son gelişmeleri A Haber'de anlattı

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Giriş: 20.12.2022 21:56
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısında uzlaşma çıkmadı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren AK Parti MKYK üyesi - Ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt, asgari ücret beklentisini, işçi ve işveren tarafının görüşlerini açıkladı.
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