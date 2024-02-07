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Arsaya yoğun talep! Arsalara talep neden artıyor, hangi bölgeler tercih ediliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 11:53
Arsa talebi giderek büyümeye devam ediyor. Bu artışın sebebini ve hangi bölgelerin tercih edildiğini A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun'un konuğu olan gayrimenkul uzmanı Gamze Özlü anlattı.
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