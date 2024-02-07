Arsaya yoğun talep! Arsalara talep neden artıyor, hangi bölgeler tercih ediliyor?

Arsa talebi giderek büyümeye devam ediyor. Bu artışın sebebini ve hangi bölgelerin tercih edildiğini A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun'un konuğu olan gayrimenkul uzmanı Gamze Özlü anlattı.

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