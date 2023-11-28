Altının ons fiyatı 2 bin doları geçti! Altında yükseliş sürecek mi?

Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Altının ons fiyatı 2 bin doları geçti. Peki altında yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar oldu? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.

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