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Altının ons fiyatı 2 bin doları geçti! Altında yükseliş sürecek mi?

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 13:47
Güncelleme:28.11.2023 13:50
Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Altının ons fiyatı 2 bin doları geçti. Peki altında yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar oldu? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
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