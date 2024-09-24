Altından rekor üstüne rekor! Yıl sonu tahmini 3 bin TL üstü

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bugün de ekonomi piyasalarında hareketlilik var ve altın kendi rekorunu tazeledi. Altın piyasalarındaki gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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