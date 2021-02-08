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"Altın"dan balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

A Haber
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Giriş: 08.02.2021 09:51
Güncelleme:08.02.2021 10:44
Son dakika ekonomi haberleri... Altında güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altındaki düşüş devam edecek? Altın neden yükselmişti? Altın neden düştü? Pandemi döneminde altın nasıl seyretti? Gram altın ve ons altın nasıl değişti? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.

Son dakika ekonomi haberleri... Altında güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altındaki düşüş devam edecek? Altın neden yükselmişti? Altın neden düştü? Pandemi döneminde altın nasıl seyretti? Gram altın ve ons altın nasıl değişti? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı "ALTIN"DAN BALON ÇIKMASIN! ALTIN NEDEN YÜKSELMİŞTİ? NEDEN DÜŞTÜ? ALTINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? UZMAN İSİM CANLI YAYININDA YATIRIMCILARI UYARDI

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