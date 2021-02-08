Son dakika ekonomi haberleri... Altında güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altındaki düşüş devam edecek? Altın neden yükselmişti? Altın neden düştü? Pandemi döneminde altın nasıl seyretti? Gram altın ve ons altın nasıl değişti? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.

Son dakika ekonomi haberleri... Altında güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altındaki düşüş devam edecek? Altın neden yükselmişti? Altın neden düştü? Pandemi döneminde altın nasıl seyretti? Gram altın ve ons altın nasıl değişti? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.