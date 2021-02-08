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Haberler Ekonomi Haberleri "Altın"dan balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

"Altın"dan balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

Son dakika ekonomi haberleri... Altında güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altındaki düşüş devam edecek? neden yükselmişti? Altın neden düştü? Pandemi döneminde altın nasıl seyretti? ve ons altın nasıl değişti? Altın almalı mı satmalı mı? ekonomi müdürü canlı yayınında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

Altında güvenli liman algısı ile oluşturulan talep balonu patladı. Altındaki düşüş devam edecek? Altın neden yükselmişti? Altın neden düştü? Pandemi döneminde altın nasıl seyretti? Gram altın ve ons altın nasıl değişti? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu.

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

'ALTIN'DAN BALON ÇIKMASIN

- ALTIN SON 3 AYDA YÜZDE 35 GERİLEDİ
- 3 BİN DOLAR OLUR DENİLEN ONS 1.700'LÜ SEVİYELERE ÇEKİLDİ
- GÜVENLİ LİMAN ALGISI İLE OLUŞTURULAN TALEP BALONU PATLADI

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

ALTIN NEDEN YÜKSELMİŞTİ?

- PANDEMİ DÖNEMİNDE ENDİŞELER ALTINA TALEBİ ARTIRDI
- GÜVENLİ LİMAN ALGISI OLUŞTURULUP TALEP YÖNLENDİRİLDİ
- ALTIN 3.000 DOLARA ÇIKACAK SÖYLEMLERİ İLE YATIRIMCI YÖNLENDİRİLDİ
- KURDAKİ HAREKETLİLİK FİYATI YÜKSELTTİ
- 'DAHA DA YÜKSELECEK' BEKLENTİSİ TALEBİ ARTIRDI

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

- AŞI HABERLERİ İLE GÜVENLİ LİMAN ALGISININ ETKİSİ AZALDI
- YATIRIMCI DAHA RİSKLİ ALANLARA YÖNELDİ
- SPEKÜLATÖRLER KAZANÇ İÇİN SATIŞ YAPTI
- İÇERİDE TALEP AZALDI, KURLAR GEVŞEDİ
- TL'YE OLAN İLGİ ARTTI, YATIRIMCI ALTINDAN ÇIKTI

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

ALTININ PANDEMİ YOLCULUĞU

TARİH GRAM ALTIN (TL) ONS (DOLAR)
OCAK 2020 291 1.517
MART 2020 315 1.471
AĞUSTOS 2020 484 2.075
KASIM 2020 541 1.953
YIL SONU (2020) 454 1.900
ŞUBAT 2021 408 1789

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Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYORSANIZ...

Faruk Erdem, "Yatırım tavsiyesi vermemiz mümkün değil ama altında günü birlik kazanç mümkün değil zaten alımla satım arasında bir fark var uzun vadeli yatırım için düşünüyorsanız takı değil diğer altın ürünlerine gidebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

Önümüzdeki hafta neler yaşanacak? Piyasalar haftaya neleri takip edecek? Borsa İstanbul'da son durum ne? Yükseliş devam eder mi? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Ons altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı ne kadar olur? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

Türk lirası haftayı değer kazanarak kapattı. TL güçlü seyrini sürdürüyor.

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

"DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETLER DEVAM EDEBİLİR"

TL diğer para birimlerine göre daha yüksek performans gösteriyor şu anda. Muhtemelen önümüzdeki hafta dolar seviyesinde aşağı yönlü hareketler devam edebilir.

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın yatırımcısı için geçtiğimiz birkaç hafta zor geçti diyebiliriz. Birincisi ons tarafında 1.900'den gelen aşağı yönlü bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Daha aşağı yönlü hareket de görme potansiyeli hala var ons altında.

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

GRAM ALTIN DAHA DÜŞER Mİ?

Gram altında dramatik bir düşüşe şahit olduk. Dolar / TL'deki düşüş devam ettiği sürece gram altında da aşağı yönlü hareketler görme potansiyeli söz konusu olabilir.

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

NE KADAR DÜŞER?

400 seviyesini görürse de benim için sürpriz olmaz.

Altından balon çıkmasın! Altın neden yükselmişti? Neden düştü? Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim canlı yayınında yatırımcıları uyardı

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