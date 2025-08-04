04 Ağustos 2025, Pazartesi
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Altında kar satışı var! Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş A Haber'de anlattı
Altın fiyatlarında son durum ne? Yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve onsta hedef ne? Yastık altındaki altın miktarı ne? Kuyumcu dolandırıcılığına karşı ne yamak gerekiyor? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte yatırımcısına kritik tavsiyeler ve uyarılar...