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Altında kar satışı var! Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş A Haber’de anlattı

Altında kar satışı var! Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.08.2025 12:40
Güncelleme:04.08.2025 12:40
Altın fiyatlarında son durum ne? Yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve onsta hedef ne? Yastık altındaki altın miktarı ne? Kuyumcu dolandırıcılığına karşı ne yamak gerekiyor? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte yatırımcısına kritik tavsiyeler ve uyarılar...
İslam Memiş gram ve ons altın için rakam verdi İSLAM MEMİŞ GRAM VE ONS ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

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Altında kar satışı var! Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş A Haber’de anlattı
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