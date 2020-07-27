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Altında 9 yıl sonra rekor artış! Altın neden yükseliyor? Yükselişe devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

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Giriş: 27.07.2020 11:01
Güncelleme:27.07.2020 11:07
Son dakika haberi... Covid-19 pandemisinin etkisini yeniden artırdığına ilişkin gelişmelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını 1,923.20 dolar ile yeni tarihi rekor düzeye taşıdı. Peki altın neden yükseliyor? Yükselişe devam edecek mi? Ekonomist Nurullah Gür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Covid-19 pandemisinin etkisini yeniden artırdığına ilişkin gelişmelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını 1,923.20 dolar ile yeni tarihi rekor düzeye taşıdı. Peki altın neden yükseliyor? Yükselişe devam edecek mi? Ekonomist Nurullah Gür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BELİRSİZLİKLER NEDEN OLUYOR

Gür, "Birçok konuda belirsizlik muhlaklık sürüyor. ABD'de seçimler yaklaşıyor. Koronavirüs sayılarında çok fazla bir artış var. Senatodaki tartışmalar devam ediyor. Altının iki bin dolara yaklaşacağını düşünüyorum. Ondan sonra kısmi bazı gerilemeler olabilir." dedi.

Son dakika: Altında rekor üstüne rekor! 9 yıl sonra tüm zamanların rekoru kırıldı! Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne? SON DAKİKA: ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR! 9 YIL SONRA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI! ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN FİYATI NE?
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