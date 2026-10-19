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İstanbul merkezli 14 ilde yasa üreme hücresi ticareti operasyonu! 36 şüpheli gözaltında
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DHA
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İstanbul merkezli 14 ilde yasa üreme hücresi ticareti operasyonu! 36 şüpheli gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kadınları para karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurt dışına yönlendirdiği belirlenen suç şebekesine yönelik soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı ticaret ağına yönelik incelemelerde 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken 16 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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