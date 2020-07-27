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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Altında rekor üstüne rekor! 9 yıl sonra tüm zamanların rekoru kırıldı! Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne?

Son dakika: Altında rekor üstüne rekor! 9 yıl sonra tüm zamanların rekoru kırıldı! Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne?

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Giriş: 27.07.2020 09:19
Son dakika haberi... Koronavirüs pandemisinin etkisini yeniden artırdığına ilişkin gelişmelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını 1,923.20 dolar ile yeni tarihi rekor düzeye taşıdı.

Yatırımcılar, birçok ülkede hızla artan yeni Covid-19 vakaları nedeniyle, ekonomide yaygın bir şekilde yeni kapanma ve kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin endişelerle, başta altın olmak üzere güvenli liman sayılan yatırım araçlarına yöneldiler.

Altının 2020 yılında yeni zirve düzeye yükselmesinde, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Asya'nın önde gelen ülkeleri olmak üzere dünyanın en büyük merkez bankalarının, Covid-19 krizinin atlatılması için geliştirilen destek paketleri için büyük miktarlarda para basarak piyasaya sürmeleri etkili oldu.

Asya piyasaları yeni haftanın ilk işlem gününe, altındaki yükselişin de etkisiyle, düşüşlerle başladı. Ons altının fiyatı yeni zirveyi gördükten sonra, önceki seansa göre yüzde 1.08 artışla 1,922.62 dolar düzeyine döndü.

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