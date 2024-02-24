Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. Altın fiyatları: Çeyrek gram ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararı sonrası bir hayli hareketlendi. Serbest piyasada gram altın fiyatı 2 bin 032,38 lira, çeyrek altın 3 bin 531,00 lira, yarım altın 7 bin 105,00 liradan işlem görmekte. Detayları canlı yayın konuğumuz İslam Memiş aktardı.