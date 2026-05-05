İstanbul merkezli Paymix-3 operasyonu

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağları tek tek deşifre ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Paymix-3" operasyonuyla organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirildi. Aylık yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli finans mekanizması, adalet teşkilatı ve jandarmanın titiz takibiyle çökertildi. Detayları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.