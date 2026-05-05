YILDIRIMHAN ilk kez görücüye çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE sistemleri tarafından geliştirilen “Yıldırımhan” balistik hipersonik füze, Türkiye’nin savunma kabiliyetlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Çift kademeli motor yapısı sayesinde hem atmosfer altı hem atmosfer üstü görevlerde aktif rol alabilen sistem, sıvı yakıt teknolojisiyle dikkat çekiyor. Atmosfer içinde 9 Mach, atmosfer dışında ise 25 Mach’a ulaşan hızıyla mevcut hava savunma sistemlerinin sınırlarını aşan Yıldırımhan, yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetiyle öne çıkıyor. Azot tetroksit ve dimetilhidrazin yakıt kombinasyonuyla çalışan füze, yaklaşık 20 metrelik dev yapısı ve ileri mühendislik altyapısıyla yalnızca Türkiye için değil, küresel ölçekte de sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu stratejik bir güç olarak değerlendiriliyor. A Haber ekibi YILDIRIMHAN'ı yakından görüntüledi.