Kapatılan sınırlar yıkılan dünyalar: Ablukalarla küresel güç mücadelesi

Berlin’den Gazze’ye, Küba Krizi’nden Hürmüz Boğazı’na uzanan süreçte “abluka” sadece bir askeri hamle değil, dünya düzenini değiştiren kritik bir güç aracı olarak öne çıkıyor. Tarih boyunca kimi zaman bir ülkeyi köşeye sıkıştıran, kimi zaman da dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren bu strateji, küresel dengeleri derinden sarsmayı sürdürüyor. A Haber Kurgu Yönetmeni Zeki Aydın’ın hazırladığı perspektif haberde uzmanlar, ablukaların perde arkasını ve uluslararası siyasette yarattığı kırılmaları tüm yönleriyle değerlendiriyor. Çarpıcı analizlerde, bu “sessiz silahın” günümüz krizlerine nasıl yön verdiği de gözler önüne seriliyor.