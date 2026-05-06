Körfez’de gizli hesaplaşma! Petrol hatları üzerinden büyük güç mücadelesi

Körfez’de tansiyon petrol tesislerine yönelik saldırılar ve karşılıklı suçlamalarla yeniden yükselişe geçti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD’yi hedef alan açıklamaları, bölgedeki kırılgan dengeleri daha da tartışmalı hale getirdi. A Haber’e konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla, yaşanan süreci “oyun içinde oyun” olarak tanımlayarak İran cephesinde hedefin BAE’yi zayıflatmak olduğunu dile getirdi. ABD, İran ve Suudi Arabistan arasında şekillenen bu karmaşık denklem, Körfez’de kontrollü bir gerilimin sürdüğüne işaret ediyor.