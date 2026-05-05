"Görünmez" denilen F-35'i tespit ediyor!

Türkiye'nin gururu olan savunma sanayii fuarında sergilenen yerli ve milli sistemler adeta gövde gösterisi yapıyor. ASELSAN standında "Mavi Vatan" için tasarlanan yeni silah sistemlerinin heyecanı yaşanırken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Güçlüer, yerli radar sistemlerinin dünyada 'görünmez' olarak bilinen F-35 savaş uçaklarını 750 kilometre mesafeden tespit edebildiğini belirterek, Çelik Kubbe ve yapay zeka destekli akıllı silahların Türkiye'nin gücüne güç kattığını vurguladı.