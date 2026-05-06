Körfez gerilimi küresel savaşa dönüştü! Trump’ın resti, Batı İttifakı’nı ikiye böldü

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran krizi üzerinden Avrupa’ya yönelttiği sert eleştiriler, Batı ittifakında derin bir çatlağa yol açtı. Trump, müttefiklerini “askeri yükümlülüklerini yerine getirmemekle” suçlayarak gümrük vergisi tehditlerini devreye soktu. Almanya Başbakanı Merz ise Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel’e göre “ABD’nin diplomatik süreçte küçük düşürüldüğünü” savunarak Washington’a açık bir rest çekti. Avrupa’nın stratejik özerklik arayışı ve Macron’un “kaderimizi elimize alıyoruz” çıkışı ise NATO dengelerini yeniden tartışmaya açtı.