Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Fed kararı sonrası altın rekor kırar mı?
ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler altın ve gümüşü desteklemeye devam ediyor. Peki Fed'in kararı sonrası altın yeniden rekor kırar mı? A Haber muhabiri Meral Dağlılar’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş merak edilenleri anlattı.