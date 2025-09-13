Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Fed kararı sonrası altın rekor kırar mı?

13 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.09.2025 12:13
Güncelleme:13.09.2025 12:24
ABD Merkez Bankası'nın Fed faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler altın ve gümüşü desteklemeye devam ediyor. Peki Fed'in kararı sonrası altın yeniden rekor kırar mı? A Haber muhabiri Meral Dağlılar’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş merak edilenleri anlattı.
