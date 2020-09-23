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Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Uzman isim A Para canlı yayınında son gelişmeleri anlattı

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Giriş: 23.09.2020 15:31
Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para’da yayına katılarak altın ve gümüş fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Coşar, altında aşağı yönlü trendin sürdüğünü ifade etti. Uzman isim gümüş fiyatları için ise, “Gümüş genelde altına göre daha agresif hareket eden bir emtia” dedi.
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