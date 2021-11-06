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Altın kaç para? 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı?

A Haber
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Giriş: 06.11.2021 11:19
Güncelleme:06.11.2021 11:30
Gram altın 565 liradan işlem görüyor. Peki yükseliş trendi sürer mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altında yön ne olacak? 6 Kasım gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar olacak? Cumhuriyet altınının fiyatı kaç para? Altın fiyatları yükselecek mi? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek'in konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
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